O Blog da Garoa começa hoje a ser mostrado no mais novo meio de comunicação da rede mundial de computadores, o renovado site do Jornal da Tarde. Nascido no estadão.com.br em outubro do ano passado, o Garoa existe também com uma versão em papel na coluna Histórias da garoa, publicada no O Estado de S.Paulo aos domingos. Agora terá o privilégio de participar também do projeto web do JT, um jornal dedicado a São Paulo.

