Gaensly, para curtir São Paulo

Comentamos aqui recentemente imagens da São Paulo colonial produzidas pelo fotógrafo Militão Augusto de Azevedo. Vasto material de Militão, personagem importante da cidade, foi doado pela família ao Museu Paulista, local no qual pode ser apreciado. Vagando pelo Arquivo Público do Estado, outro dia, encontrei uma amostra do material de outro craque no registro paulistano, só que na primeira década do Século 20: Guilherme Gaensly.

Ele era suíço e viveu até 1928 em São Paulo, que fotografou depois de ter retratado a Bahia. Há vários trabalhos publicados com sua produção, como os livros de Boris Kossoy. Mas o Arquivo oferece essas relíquias de Gaensly em CD, como o que comprei na livraria da entidade. Feita a devida consulta à direção do Arquivo, reproduzo algumas das imagens. As fotos são jóias. Eu gosto especialmente de duas: da paisagem “Panorama de Santa Cecília” e das linhas da “Rua Direita”.