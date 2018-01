Futebol, maravilhas da memória em boa hora

Nestes dias de futebol de alto desempenho, com o que o mundo tem de mais avançado no esporte, a época é de deleite para milhões de torcedores no Planeta. São as “batalhas” sadias, o encantamento de massas pelo desempenhos de seus ídolos, segundo regras da moderna convivência. Uma festa da humanidade. Tudo isso vem ocorrendo em escala mundial há menos de um século – e a história desse esporte maravilhoso é fascinante.

São Paulo já conta com o Museu do Futebol, que está no Pacaembu, um espaço nobre do tema, no qual é possível encontrar belos momentos de bola rolando e desse mundo especial. Agora, pegando a onda do que acontece na África, o Arquivo Público do Estado adiciona memória em um site. Há informação e imagens preciosas. Clique na foto: