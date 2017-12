Frio, que pede montanha, que lembra música, que tem na TV

O frio, que chegou hoje (terça-feira) a São Paulo com uma chuvinha, após dias e dias de clima seco, poluição e calor fora de época, se anuncia como um convite para uma fugidinha, nos próximos dias, em busca de um bocado de serra. Outro dia, privado de sair da cidade por um plantão de final de semana, fui à TV, tarde da noite, e encontrei, em transmissão da Rede Cultura, momentos de beleza que vinham da montanha. Era a abertura do festival de clássicos de Campos de Jordão. E lá, no programa, estava a música do Antonin Dvorák.

O maestro Carlos Kalmar dava um show com a Orquestra Sinfônica de São Paulo, regendo a Sinfonia nº 7.

Ouça o 3º movimento da sinfonia, orquestra de Hong Kong, regida por Daniel Raiskin

Terminado o programa, já na madrugada, fui à vitrola e ao meu Dvorák preferido. O “Allegro ma non troppo”, do nº 12, Op. 96, ‘American’ – que pode ser ouvido abaixo.