Os dias deste março têm sido abertos, quentes, e a temporada de chuvas fortes e enchentes parece ter amainado, dando uma trégua à cidade. Felizmente! Os últimos três meses foram bem preocupantes, com as águas provocando mortes e atrapalhando a vida em São Paulo. Guga Romano, leitor e comentador do blog, amante das fotos antigas da cidade, enviou imagens de enchentes passadas na cidade. Veja abaixo:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.