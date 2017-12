Fotografia da saúde na América Latina

Uma fotografia publicada hoje, 20/02, pelo site do jornal paraguaio Última Hora é um retrato da miséria na qual vive boa parte da população da América Latina.

A cena, revoltante, foi registrada na cidade de Pedro Juan Caballero, capital do departamento de Amambay, divisa com o Brasil. A imagem não revela o descaso com o sistema de saúde apenas no Paraguai, onde o atendimento público é um desastre. Representa a situação terrível encontrada por doentes de milhares de comunidades do interior sul-americano, inclusive do Brasil.

Leia o relato do avô do menino na reportagem, em espanhol.

Pobre América Latina!