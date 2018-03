FHC: lei dos empregados domésticos é “avanço”

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, gentilmente, responde a “apelo” do blog no caso da nova legislação dos empregados domésticos. “Considero um avanço a aplicação da legislação trabalhista aos empregados domésticos”, afirma o líder do PSDB em comentário postado no início da noite do Blog da Garoa. Ou seja, FHC discorda da tentativa da bancada tucana, apresentada pelo deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), de detonar o FGTS das empregadas. Abaixo, a íntegra do comentário:

“Não tinha conhecimento da iniciativa do deputado do PSDB e, portanto, não conheço seu exato teor. Não obstante, concordo com as observações do blog. Considero um avanço a aplicação da legislação trabalhista aos empregados domésticos, independentemente de quem se possa beneficiar politicamente pela iniciativa (tampouco sei quais os parlamentares que se envolveram em sua aprovação). Avanços sociais não devem ter donos, senão beneficiários. Mesmo sem ter posição formal no PSDB farei sentir minha opinião à direção do partido. FHC”