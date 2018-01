Feijão, ouro preto no mercado da Nação

A polêmica do alto preço do feijão, o atual vilão da inflação (pelas demasiadas rimas, perdão!) corre São Paulo de Parelheiros ao Minhocão. Tem gente dizendo que paga até mais de R$ 15,oo pelo quilo do grão. Na outra reta, de São Miguel ao Taboão, só se fala dele e do companheiro de carestia e refeição, o arroz, que também está ficando pela hora da morte – e deixando o pessoal na mão. Sorte ou não, fato é que, neste domingão, 3, um pouco na contramão do rajadinho carioca encontrei esse pretão (por esse preço já não pode mais ser o pretinho) por pouco mais de cincão (mais uma vez, perdão!)

Não comprei. E me arrependi. Devia ter levado um sacolão para, mais tarde, especular na Bolsa ou trocar por um carro, um avião…

