Fátima Yanomami se recupera de cirurgia em Boa Vista

Fátima Yanomami, 47 anos, mulher do líder indígena Davi Kopenawa Yanomami, foi transferida da UTI para um quarto do Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista, depois de ter sido operada no sábado pela manhã de um tumor na cabeça. A cirurgia durou 4 horas. Fátima havia passado duas semanas hospitalizada aguardando o tratamento. Familiares e amigos chegaram a pedir a transferência dela para hospitais de São Paulo.

Na semana passada, o filho do casal, Dario Yanomami, contou que a mãe aguardava a chegada a Boa Vista de um aparelho que seria alugado pelos médicos para a cirurgia. Os médicos da equipe não comentam o caso. No começo da noite desta segunda, 7, Fátima foi acomodada no quarto 103 do Bloco A do HGR. “Ela já falou e deu um sorriso”, afirmou uma visitante que esteve no hospital.

