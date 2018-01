Escritor Luiz Ruffato cria blog sobre clássicos

Todo mundo gostaria de ter lido mais, de conhecer mais, de ter desfrutado mais dos clássicos, sempre tão iluminados quando as sombras da superficialidade eventualmente nos cobrem nestes dias de hipermodernidade. Há dias nos quais o mundo fica raso. É hora de se recorrer aos sábios. E os bons livros são martelos de sabedoria. Com eles pode-se varar a crosta para enxergar o fundo, entender o todo e as partes. Pois Luiz Ruffato, jornalista, contista de fina pena, acaba de abrir uma via na plataforma web para o acesso a esse mundo fascinante das letras. Criou o blog “Lendo os clássicos” para tratar de leituras e releituras de excelências na literatura.

