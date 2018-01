Em 2014, lembre-se da lista (abaixo) dos vereadores que aprovaram o aumento do IPTU imposto por Haddad

Vereadores de São Paulo aprovaram nesta terça-feira, 29, finalzinho da noite, às pressas, um aumento da conta do IPTU de paulistanos que vai até 20% para milhares de moradores. A partir de janeiro começam a chegar os carnês com a cobrança, que para muita gente é de três vezes a taxa da inflação. Dinheiro para o cofre da Prefeitura de Fernando Haddad gastar, dizem, com transporte coletivo. E ele ainda diz que pagará o imposto “com alegria“!

Eu, contribuinte, obrigado a pagar o aumento que eles decidiram me aplicar para engordar um cofre que já conta com R$ 50 bi para administrar, não!

Pagarei cada parcela com tristeza. Pagarei protestando e maldizendo a cada um que votou a favor do aumento. Toda vez que for ao banco em 2014, para pagar IPTU com esse aumento, vou me lembrar do prefeito e de cada um desses vereadores!

Abaixo, a lista da votação.

Vereadores que votaram a favor do aumento do IPTU em São Paulo.

Ricardo Teixeira (PV)

Conte Lopes (PTB)

Marquito (PTB)

Paulo Frange (PTB)

Alessandro Guerra dos Santos (PT)

Alfredinho (PT)

Arselino Tatto (PT)

Jair Tatto (PT)

José Américo (PT)

Juliana Cardoso (PT)

Nabil Bonduki (PT)

Paulo Fiorilo (PT)

Paulo Batista dos Reis (PT)

Senival Moura (PT)

Vavá dos Transportes (PT)

Ari Friedenbach (PROS)

Noemi Nonato (PROS)

Dr. Calvo (PMDB)

George Hato (PMDB)

Ricardo Nunes (PMDB)

Nelo Rodolfo (PMDB)

Atílio Francisco (PRB)

Jean Madeira (PRB)

Souza Santos (PSD)

Milton Leite (DEM)

Pastor Edemilson Chaves (PP)

Wadih Mutran (PP)

Laércio Benko (PHS)

Orlando Silva (PCdoB)

Vereadores que votaram contra o aumento do IPTU.

Dalton Silvano (PV)

Gilberto Natalini (PV)

Roberto Tripoli (PV)

Adilson Amadeu (PTB)

Andrea Matarazzo (PSDB)

Aurélio Nomura (PSDB)

Claudinho de Souza (PSDB)

Coronel Telhada (PSDB)

Eduardo Tuma (PSDB)

Floriano Pesaro (PSDB)

Gilson Barreto (PSDB)

Mario Covas Neto (PSDB)

Patrícia Bezerra (PSDB)

Masataka Ota (PROS)

Aurélio Miguel (PR)

Toninho Paiva (PR)

Antônio Goulart (PSD)

Coronel Camilo (PSD)

David Soares (PSD)

Edir Sales (PSD)

José Police Neto (PSD)

Marco Aurélio Cunha (PSD)

Marta Costa (PSD)

Sandra Tadeu (DEM)

Ricardo Young (PPS)

Toninho Vespoli (PSOL)