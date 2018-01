Em 10 de abril Haddad faz 100 dias na prefeitura: fim da festa

O petista Fernando Haddad completa 100 dias no comando da prefeitura de São Paulo em 10 de abril. É tempo suficiente para um prefeito entrante entender o tamanho real da encrenca na qual se meteu. É um razoável prazo de carência, digamos, um tempo para o homem e seu time tomarem assento.

Não há ainda na cidade marcas relevantes da nova administração, o que é compreensível. Mas depois de 3 meses de governo o povo precisa começar a ver coisas acontecendo. Ainda mais em São Paulo, essa gigantesca malha de interesses conflitantes.

Então, a partir do dia 10 a paciência do paulistano entra naquele esquema do julgador de escola de samba no qual todo mundo parte do 10, mas o que vale mesmo é pisar o menos possível na bola durante o desfile.

Acabou a festa. É hora de mostrar serviço em quesitos como saúde, educação, enchentes, habitação, pobreza, transportes públicos, trânsito, aeroportos, especulação imobiliária e meio ambiente – para ficarmos somente em 10 dos principais.