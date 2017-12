Eleição em São Paulo

Eleitores procuram locais de votação em São Paulo em 1953

O dia de voto em São Paulo teve grande movimentação nas ruas e nas urnas. Domingo com muito trânsito nas principais avenidas. Já no finalzinho do horário da votação, que se encerra às 17h, o Tribunal Eleitoral avalia que haverá recorde de votantes confirmando presença na urna- o número de registrados para votar é de quase 136 milhões no País – 8.483.115 eleitores na Capital. Logo cedo, uma garoa (sempre ela!) acompanhou a votação em vários pontos da cidade.