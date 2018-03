Ela voltou. A garoa voltou novamente

A garoa voltou a São Paulo. A cidade passou dias numa secura só, assustando moradores, levando gente aos hospitais para hidratação e concentrando poluição no ar. Os moradores da Zona Sul, habituados à chuvinha fina do início da noite, ficaram sem a umidade, uma marca da metrópole. Mas, felizmente, ela voltou. Para refrescar o ambiente. E com ela, o vento, que empurrou o ar carregado de poluição. Bom presente para um feriado. Quem voltar da viagem de lazer à praia ou Interior vai encontrar na quarta-feira mais leveza no ar. Eita garoa abençoada!

