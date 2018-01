Domingo é dia de integração de refugiados em SP

Um grupo de cerca de 60 famílias de refugiados sírios, congoleses e angolanos deve conhecer um pouco da famosa hospitalidade brasileira na tarde deste domingo, 25, em São Paulo. Universitários, apoiados por entidades acadêmicas e a ESPM, na Vila Mariana, programaram um evento com atividades para as crianças, como um musical infantil, sessão de cinema para os adultos e comidas típicas brasileiras. Vai ter coxinha de frango e açaí.

Segundo os organizadores, a ideia promover intercâmbio cultural dos alunos com os imigrantes e facilitar o contato dos estrangeiros com a cultura e o modo de vida do Brasil. A “acolhida” deve ter também a participação de professores e o apoio da ONG ADUS, que trabalha com integração de refugiados em São Paulo.

