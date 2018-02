Dom Pedro Casaldáliga, um catalão na Cinemateca

Dom Pedro Casaldáliga, bispo emérito de São Félix do Araguaia (MT), será homenageado em São Paulo na noite de quarta-feira, dia 10, na Cinemateca Brasileira, na Vila Clementino. O religioso, de origem catalã, é um ícone da resistência ao abuso do poder econômico em uma área de tensão permanente, a fronteira amazônica, desde os anos 70.

Casaldáliga será lembrado com o filme “Descalç sobre la terra vermella” (em catalão) – no Brasil é chamado “Terra Roxa” -, obra sobre a vida dele baseada em livro de Francesc Escribano, jornalista, escritor e biógrafo de Casaldáliga (abaixo, em foto do site da CNBB). É uma minissérie com produção (2012) conjunta de Minoria Absoluta, Raiz Produções Cinematográficas e das TVs da Catalunha (TV3) e Espanhola. Na Espanha, o filme tem dois episódios.

A apresentação do primeiro capítulo, somente para convidados, é parte de visita da comitiva da Catalunha, que baixa no Brasil nos próximos dias chefiada pelo presidente catalão Artur Mas. Segundo Ferran Royo, presidente do Clube Brasileiro Catalão de Negócios, a visita é uma ofensiva para ampliar os negócios com o Brasil.

