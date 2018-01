Documentário mostra vida de García Márquez

Os 9 capítulos do documentário “Un Mundo de Gabo”, especial de TV sobre a vida e obra de Gabriel García Márquez, já podem ser vistos pela internet. Lançado em novembro na Colômbia, o especial foi transmitido em rede de estações públicas e de universidades do México e América Central. O programa foi dirigido pelo colombiano Lisandro Duque Naranjo, amigo do escritor, dirigente da TV Capital, a TV pública da prefeitura de Bogotá, que produziu o filme.

É um documento sobre o filho de uma família pobre e numerosa de Aracataca, interior caribenho da Colômbia, que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1982 e morreu em abril de 2014 aos 87 anos. Criador obsessivo, como na fase da Carrer dels Caponata, em Sarriá, Barcelona, lembrada no documentário, onde foi vizinho do peruano Mario Vargas Llosa, García Márquez deixou forte contribuição cultural e política. Para quem curte Gabo, seu Macondo e seu país, a bela Colômbia, abaixo estão reunidos os links do Youtube com os capítulos do documentário.

