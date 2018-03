Damião Simões, o ancestral: sapateiro escravagista

Damião Simões foi um sapateiro que viveu na São Paulo primitiva, Século 16. O inventário dos bens de Damião é o documento mais antigo existente no acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo. É do dia 14 de março de 1578, portanto, está de aniversário: completa 422 anos. Relíquia da memória paulistana, o documento acabou sendo plastificado, um técnica de conservação que hoje dá calafrios nos especialistas em preservação.

Pois é nesse fragmento do passado, com 32 páginas, que é possível encontrar hoje detalhes da vida naquela época remota da cidade. O processo de Damião, aberto em 1578, quando da morte dele, foi encerrado quando o filho, também Damião, após ter completado a idade exigida para poder manejar os objetos, em 1602, recebeu os pertences do pai, que estavam sob a guarda do juiz.

O inventário de Damião revela o passado do cidadão comum, aquele que só é visível nos registros oficiais quando nasce, casa e tem filhos, paga imposto ou morre. Pelo inventário, sabe-se que o sapateiro tinha algumas posses – e até escravos!

Relacionada na partilha, uma escrava de Damião foi leiloada na praça da vila de São Paulo do Campo, ainda pertencente à Capitania de São Vicente. Um morador arrematou a coitada, tratada no documento como “uma escrava velha”, por “cinco mil e duzentos” réis – a serem pagos à viúva em açúcar, e no janeiro seguinte. Um tinteiro também foi leiloado: 200 réis em dinheiro. Mais adiante, no decorrer do processo, aparece um outro escravo, homem, avaliado em 20 mil réis.

Há nos arquivos centenários da Cúria, da Câmara Municipal e nos guardados dos jesuítas, no Mosteiro de São Bento, outros documentos relevantes sobre a cidade àquela época. As cartas de Anchieta, por exemplo, são até mais antigas do que o inventário. Mas o rol de bens deixados por Damião para a mulher, Suzana, e o filho, mais os registros dos leilões, são informações preciosas sobre aquele modo de vida do paulistano comum.

Clique no documento para ler a transcrição do inventário de Damião Simões.

