São Paulo tem hábitos estranhos. E perigosos. Famosa pela estatística de acidentes de trânsito, terror dos motociclistas que se machucam e morrem nas ruas congestinadas, a cidade convive há algum tempo com as turmas noturnas das bicicletas. Eles estão por vários bairros, com suas bikes e roupas de atleta. É a falta de parques, de áreas seguras para a prática do ciclismo.

