Crise na padaria: Kaká e Elano ou Deco, Liedson e Cristiano

O verde e o amarelo se espalharam pela cidade hoje, estreia do Brasil na Copa da África. As cores da Seleção vão enfeitar São Paulo por muitos dias, como ocorreu no Anhangabaú, lotado de torcedores durante a tarde. E como ocorre agora à noite no velho casarão da esquina da Ministro Rocha Azevedo – que no Natal atrai atenção para a decoração de Papai Noel.

O time de Dunga venceu os vermelhos coreanos por 2 x 1, placar magrinho, na primeira empreitada. Agora, para passar à próxima fase, faltam os amigos do Drogba, da Costa do Marfim, e a galera portuguesa do Cristiano Ronaldo. Eu aposto um pão na chapa que haverá muita gente com o coração na mão nos próximos dias nas padarias paulistanas.