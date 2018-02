Compare os mapas da melhora na vida dos brasileiros

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma forte mudança ocorreu na vida brasileira nos últimos anos. Estudo da ONU sobre o Índice do Desenvolvimento Humano (IDHM) aponta isso claramente nos três mapas acima, divulgados nesta segunda-feira, 29/07. Para ver a situação detalhada do estudo clique aqui.

Em duas décadas, saímos de 85% dos municípios na situação de Muito Baixo Desenvolvimento Humano (primeiro mapa, 1991) para chegarmos, em 2010, a 74% dos municípios na situação de Alto Desenvolvimento (terceiro mapa). Uma mudança fortíssima, que criou novas expectativas e, de certa forma, está por trás da recente onda de descontentamentos da população com os serviços públicos desde junho.

Mas há ainda um longo caminho a percorrer nos requisitos básicos. Há muita gente que ainda vive com dificuldades extremas, sem saneamento básico, renda reduzida. O texto do Atlas 2013 revela que “cerca de 25% dos municípios (1.431) estão nas faixas de Baixo e Muito Baixo Desenvolvimento Humano”.

Quem é (ou conhece) das periferias (para usar uma palavra que o papa Francisco acaba de sapecar na agenda) sabe que o quadro de abandono é parte também das grandes cidades – e é grave!

Diz o

Documento estudo que o PNUD PDF

que as “faixas de desenvolvimento humano são calculadas tendo como base o Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) dos 5.565 municípios pesquisados pelo Censo de 2010, do IBGE”.

Os dados gerais da ONU analisam o Brasil de 1991 até 2010, portanto um período de 20 anos, abarcando aí Collor, depois Itamar (até 1993), os dois mandatos de FHC (1994 a 2002) e os dois mandatos de Lula (2003 a 2010). Naturalmente que os dois partidos políticos que agrupam as principais forças políticas nacionais (PT e PSDB), ambos em preparação para mais um embate eleitoral em 2014, tentarão, cada um, puxar a brasa para sua sardinha.

E os mapas acima fornecem uma informação apurada por período. Uma olhada nas cores ajuda a localizar na linha do tempo o período no qual está concentrada a melhora da vida do povo. A escala vai do vermelho (pior) para o verde (melhor) e o raro azul (muito melhor). Compare.

