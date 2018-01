CIEE terá aula sobre a bexiga, praga que assolou SP

A história das doenças em São Paulo será tema de aula de Luís Soares de Camargo, um especialista na bexiga paulistana. No dia 25 de agosto, em auditório do CIEE, rua Tabapuã, 445, Itaim Bibi, São Paulo, Camargo deve contar como e quando a cidade teve contato com a vacina para a varíola, a temida bexiga, que Anchieta descreveu, lá no Século 16, como “mortal”. A peste vitimou gente em São Paulo por todo o Século 18 e terminou por emprestar nome ao bairro que abrigou escravos revoltados contra a barbárie. A iniciativa de tratar do assunto é do 13º Curso de História de São Paulo, bolado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e a Academia Paulista de História (APH). Uma boa oportunidade para entender um pouco mais do passado da cidade.