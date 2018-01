Chuva colorida na Praça Eisenhower

Um belo ipê rosa enfeitava o engarrafamento da rua Curitiba, ao lado do Clube do Círculo Militar, na região do Ibirapuera.

Manhã de sexta, 8 de agosto.

Neste tempo seco, sem ventos ou brisas, dele desciam “pingos” cor-de-rosa, enormes e lentos, até o chão da Praça Eisenhower.

A árvore se exibia!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No inverno, os ipês trocam o verde das folhas por copas coloridas – maravilhosas – com variações de roxo, amarelo e branco.

E chovem suas flores…

A bruta São Paulo até parece um jardim.

.