Carnaval de rua fica melhor em movimento

O carnaval nas ruas de São Paulo é sinônimo de multidão. Tem gente que adora o amontoado – e vibra sempre! Mas tem gente que gostaria que não fosse tão sem noção como está. Ontem, final da tarde, me arrisquei a tentar ver o bloco de rua no Baixo Augusta. Depois da chuvarada da tarde, imaginei que estivesse mais tranquilo. Que nada! Estava lotadão. O caminhão com a banda estava estacionado na Rua Augusta, entre as ruas Caio Prado e Marquês de Paranaguá, onde ficou até o início da noite. Estava a maior animação, claro, afinal, carnaval é carnaval! Se o povo está no clima, não tem aperto ou nem chuva que segure a alegria. E dá-lhe festa! Mas acho que o local tornou-se pequeno para o sucesso do bloco, que é atração desta época no Centro. É muito legal haver opção como essa, de graça, para a diversão. Mas, como a região é mesmo apertada, talvez ficasse ainda melhor se o caminhão-palco pudesse circular para abrir espaços e dar uma chance pra moçada curtir os shows mais de perto.

