Carnaval de rua em SP, uma bela novidade

A febre dos blocos de rua toma conta de São Paulo neste carnaval. A moda das bandas independentes, coisa de foliões locais, muito mais comum em outros carnavais no Rio e Brasília, além, claro, das tradicionais Salvador e Recife, agora pegou geral na capital paulista. É uma maravilha! Tardes com ruas lotadas de gente fantasiada, música de todo tipo – não é somente samba, não -, alegria e pegação. É mais um sintoma de uma mudança cultural na cidade (vítima de altos índices de violência urbana), que está cada vez menos carrancuda e mais disponível para as pessoas. Tomara que continue assim.

