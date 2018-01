Brasil avança na África: festa no Anhangabaú e dúvida na padaria

O domingo ensolarado em São Paulo lotou, mais uma vez, o Vale do Anhangabaú. Paulistanos foram ver, no telão, o Brasil avançar na Copa da África (Brasil 3 x 1 Costa do Marfim). E, após o apito final, as cornetas ecoaram pelas ruas e edifícios ainda por um bom tempo. Foi um belo final de tarde na cidade. Na próxima sexta, 25, será a vez de enfrentar Portugal. Aposto um pão na chapa que muita gente por aí não sabe bem para quem torcer.

Post atualizado às 10h54:

Ainda mais agora, depois do placar dos portugueses contra a Coreia do Norte: 7 x 0.