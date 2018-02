Um lote com 11.600 fichas do DEOPS, documentos do período da ditatura militar brasileira, encontrados em Santos, está pronto para consulta pública no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Segundo assessoria do Arquivo, depois de um ano e cinco meses de preparação dos documentos, os prontuários podem, a partir de agora, servir de fonte para pesquisa.

