Apátridas, milhões de pessoas à procura de um país

O mundo tem 10 milhões de pessoas sem pátria: os apátridas (statelessness), segundo a ONU. Dados brasileiros, do Ministério da Justiça, informam que mais de 1,7 mil deles vivem no Brasil – 1.064 deles no estado de São Paulo. Dias atrás estive com uma apátrida, Maha Mamo, de 28 anos, que nasceu no Líbano, filha de sírios. A história dela é dramática, em si, e foi agravada em muito no Brasil, onde o irmão foi assassinado em uma tentativa de roubo de carro. A reportagem foi publicada no Estado do último domingo, 16.

