Anos 50: previsão de clima alterado

O trabalho de geógrafos da década de 50 sobre o clima paulistano está no livro A Cidade de São Paulo, Estudos da Geografia Urbana (1958). A obra detalha a evolução térmica na cidade. Sobre a chuva fina, diz: “a crônica paulistana do passado registrou (…) o fenômeno, responsabilizando-o pelos invernos extremamente úmidos ou associando-o à primavera, aos dias de ventos frios, que a capital paulista chegou a receber o epíteto de cidade da garoa”. Explica que “a garoa é fenômeno da borda litorânea dos planaltos (…), freqüente no passado, embora venha a desaparecer (…).” Ainda bem que isso ainda não aconteceu.

(texto publicado em O Estado de S.Paulo)