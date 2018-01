Alceu Valença canta em SP. Carnaval de rua explode na cidade

O carnaval de São Paulo explodiu em blocos de rua neste sábado, 18. A cidade está uma festa, com sol a pino, temperaturas de mais de 30 graus. E amanhã, domingão, tem mais. Hoje, no início da tarde, o animado Alceu Valença deu um show na avenida Pedro Álvares Cabral, ao lado do Parque do Ibirapuera. Alceu cantou sob um sol de 34 graus, céu limpo. Deu show! Alceu, claro, não deixou por menos. Aproveitou para fazer propaganda da festa também na terra dele, a bela Recife, destino turístico de muita gente do centro-sul do país nesta época.

