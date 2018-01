A Última Flor do Lácio e o bife com ovo

O garoto brasileiro vai estudar numa universidade da América. Numa lista de leituras da moçada há mais de 60 contistas importantes: Fitzgerald, Kafka, Joyce, Steinbeck, Tolstoy, Chekhov, Capote, Woolf, Poe, Faulkner, Hemingway, Maupassant, Gilman, Olsen. Munro. Gente grande!

O mais encostado no Brasil que chega a pedida de leitura é com os argentinos Borges e Cortázar e com o colombiano Gabo. Nenhum da Última Flor do Lácio. Nem Machado! Deve ser porque, até para nós, maior mercado da língua, Camões é só um bife com ovo.

