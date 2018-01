A pegadinha da compra de ingressos da Copa

Os jogos da Copa são uma beleza, uma goleada atrás da outra, clima de festa pelo país etc. Mas não se pode deixar passar a sensação de frustração com a tal venda de ingressos pela internet. O torcedor comum foi feito de bobo. Ficaram meses enganando o povo dizendo que só se conseguiria ingresso no site. O torcedor crédulo, enganado, ficou feito panaca. Passou horas diante do computador tentando comprar ingresso, sem conseguir.

Agora vem a informação para confirmar a malandragem: 70 mil ingressos foram reservados à cartolagem. E muita gente conhece alguém que entrou catraca adentro para assistir a jogos a convite de empresas ou de gente “importante”.

A tal compra na internet era engodo! Pegadinha. Milhões caíram nela.