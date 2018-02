A luz de um gênio

Há pelo mundo imagens fantásticas – cenas que uma vez visualizadas jamais serão esquecidas. A explicação deve estar nas profundezas cerebrais, em alguma glandulazinha especial – um sensor de belezas – que desperta quando se avista uma paisagem ou uma obra que contenha o conjunto de elementos da perfeição.

O teto da igreja de Antoni Gaudí, a Sagrada Família, em Barcelona, é, certamente, uma dessas visões ativadoras da felicidade. É impressionante! O mestre catalão, que morreu atropelado aos 74 anos, em 1926 (em um mês de junho, como este), conhecia bem o caminho para o bem-estar.

Com a leveza dos seus tons de verde, azul, laranja, creme e branco, projetados no interior da igreja pelos vitrais vazados pelo sol, no alto das torres de formas intrigantes, provoca sensações únicas. São as luzes de Gaudí!

O que se vê nos rostos dos visitantes, que nestes dias mediterrâneos visitam a Sagrada Família, é uma expressão especial.

Depois de passar alguns instantes em contato com o visual imaginado pelo artista, tanto fora quanto no interior do monumento, ninguém é mais como era.

Teto da Igreja da Sagrada Família em Barcelona/Foto: Pablo Pereira

.