O Parque Antártica vai ser reformado para abrigar melhor a torcida palmeirense. Estive lá no último jogo oficial do campo, dias atrás, quando o velho Palestra venceu um time do Rio Grande. O Palmeiras anda meio sem brilho, agora à espera dos gols do novo avante, Kleber, e do comando do Felipe Scolari, que, dizem, está apalavrado com o clube da Rua Turiassu. Olhando um livro de fotos antigas da cidade encontrei a imagem de como era o Parque em 1904.

