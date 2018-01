Pimenta no olho dos outros…

Sempre que se toca no problema das enxurradas na cidade de São Paulo, ainda mais graves quando se tornam assassinas, há diversos comentaristas que se manifestam (com a licença do mestre João Ubaldo, que gosta da palavra) espinafrando a Situação de agora, que, por sua vez, quando era Oposição, espinafrava a Situação de antes. E por aí vai.

Mas, notem, o drama não é novo e o que se pretende aqui nesse Blog é olhar o problema na perspectiva da história. A cidade já teve administradores de diversas cores políticas e ideológicas. Já experimentou. Para não compararmos bichos diferentes, fiquemos somente com o período mais recente, com prefeitos escolhidos por voto. De Jânio (1986) para cá, passaram Luiza Erundina, Paulo Maluf, Celso Pita, Marta Suplicy, José Serra e, agora, Gilberto Kassab. Mas o problema das chuvas permanece — e mudando a vida de muita gente para pior.