68 mortes na temporada de chuva: quem é responsável?

As enchentes e deslizamentos de terra provocados pelas águas já mataram 68 pessoas no Estado de São Paulo em dois meses de chuvas intensas na região. Tem chovido mais do que o normal nos últimos dez anos, dizem os especialistas. E pode ainda chover forte durante fevereiro e março. Basta sair às ruas para notar que as águas da chuva não descem e que, em geral, as pessoas continuam expostas ao sofrimento causado pela ausência de um escoamento rápido. Na coluna ao lado, a Enquete quer saber quem você acha que é responsável por essa tragédia.

Já morreram 68 pessoas no Estado de São Paulo, em dois meses, por causa das chuvas. Quem você acha que é responsável pela tragédia?

Texto atualizado para correção do número oficial de mortes: são 68 e não 69 como havia sido noticiado nesta sexta-feira.

