Alimento para ratos de museu

Quem é rato de museu, como este Garoa, que se diverte ao andar por acervos, arquivos e coleções em busca do passado, não pode deixar de conhecer o acervo digital do Arquivo Público do Estado de São Paulo, cujo endereço virtual está na Lista de Links aí ao lado. É uma jóia, renovada, que tem 250 mil páginas de documentos para consulta.

Viaje no tempo navegando entre milhares de documentos importantíssimos para a memória brasileira e informações de fonte primária que ajudam a levar luz sobre a formação do jeito paulista de viver. É possível encontrar, por exemplo, dados sobre a população de São Paulo em 1765 nos originais da Lista da gente de São Paulo. O documento digitalizado pode facilitar a consulta sem os eventuais danos da manipulação de um objeto centenário, frágil, que precisa ser preservado. Um prato cheio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Disponível também no Arquivo Público na web está ofício, de 1841, com relação de negros escravizados com seus nomes e respectivas marcas. Na coluna ao lado, o local do corpo das pessoas no qual podiam ser encontradas as marcas de seus proprietários, feitas com ferro em brasa.