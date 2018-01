Você perde tempo no trânsito?

Uma das variáveis que podem servir para medir a qualidade de vida em São Paulo é o trânsito. Enquete não é pesquisa, mas pode dar uma ideia do impacto desse incômodo para os paulistanos. Veja: dos 110 amigos do Garoa que até hoje aceitaram participar de uma enquete sobre o tema, 83 perdem uma hora ou mais de seu precioso tempo todos os dias no trânsito da capital. E 39 (35%) deles declara que perde mais do que duas horas do dia.

Veja a pergunta e as alternativas de respostas:

Faça as contas: quanto tempo do seu dia você perde no trânsito em São Paulo?

sim, meia hora (8%, 9 Voto(s))

sim, uma hora (15%, 16 Voto(s))

sim, duas horas (25%, 28 Voto(s))

sim, + de duas horas (35%, 39 Voto(s))

não, não perco tempo no trânsito (17%, 18 Voto(s))

Total de Votos: 110

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Atualização do post às 11h51 de 19/01.

Menos de 24 horas após o post acima, o número de votos na Enquete do Garoa dobrou, mas não há mudanças relevantes no quadro anterior de respostas. O resultado até este momento:

Faça as contas: quanto tempo do seu dia você perde no trânsito em São Paulo?

sim, meia hora (7%, 16 Voto(s))

sim, uma hora (15%, 36 Voto(s))

sim, duas horas (24%, 56 Voto(s))

sim, + de duas horas (41%, 97 Voto(s))

não, não perco tempo no trânsito (13%, 32 Voto(s))

Total de Votos: 237

Veja a evolução da votação ao lado.

Paulistanos e a cidade, segundo o Ibope

Na pesquisa do Ibope sobre satisfação dos paulistanos com a cidade, feita para o

Documento Movimento Nossa São Paulo e divulgada hoje, mostrada na reportagem PDF

Documento PDF Reprodução de tela da pesquisa do Ibope: percepção negativa

de Gabriel Vituri e Renato Machado, a tela sobre o trânsito joga luz sobre pontos discutidos por leitores aqui:

Post atualizado às 12h50.