Três cenas, uma história

Essas três maravilhas, o óleo de Pedro Américo, e as duas aquarelas, a de Miguel Dutra, e a de Edmund Pink, formam um conjunto de imagens que toda criança brasileira deveria conhecer muito bem. Não só pela beleza das obras, mas pelo que elas, em conjunto, representam.

A mais antiga, de Pink, foi pintada um ano após a independência ser gritada no Ipiranga. É do acervo de artes da Bovespa.

A segunda, de Dutra, criada 24 anos mais tarde, em 1847, já mostra o marco comemorativo. E é do acervo do Museu Republicano de Itu, da USP.

E a mais conhecida, de Pedro Américo, do acervo do Museu Paulista, USP, riquíssima em detalhes e movimento, pintada em 1888, já no ocaso da monarquia, dá o tom épico ao famoso grito de D. Pedro 1º.

Podem ser apreciadas nos respectivos acervos, mas suas reproduções podem também ser admiradas no livro de Pedro Corrêa do Lago, Iconografia Paulistana do Século 19, editado pela Capivara, que comprei na livraria do Arquivo do Estado.

São três visões do mesmo cenário paulistano, no Ipiranga, construídas por observadores dotados de grande talento descritivo em momentos diferentes da vida brasileira.