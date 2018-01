Inversão familiar

Comer bem e a qualquer hora é um dos prazeres que São Paulo oferece. E é daqueles que mais atraem gente de fora — e também muita gente daqui mesmo que odeia lavar a louça. Conheço gente que vem do interior distante passar o final de semana na cidade somente para curtir a gastronomia. Um amigo, que mantém os filhos na capital para estudar, costuma inverter os papéis na família. Em vez de esperar os filhos em casa no sábado e domingo para o reencontro à mesa em sua cidade tranquila, toca-se na sexta-feira à noite Marginal a dentro para aproveitar-se de algumas maravilhas que tem descoberto aqui e ali em São Paulo. E por aqui fica até a tarde de domingo, quando pega a estrada no rumo contrário do trânsito pesado. Numa boa. Neste feriado de Natal, quando milhares de carros estiverem querendo sair ao mesmo tempo da cidade, ele estará na pista livre do outro sentido, chegando.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.