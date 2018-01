Boa comida, carnaval e esporte

O Bexiga é um bairro interessante. Tem o reduto da migração de italiana na parte alta e a comunidade negra próximo da Praça 14 Bis. Dois mundos que dão ao bairro uma gostosa atmosfera de festas. Os ensaios da escola de samba Vai-Vai animam o verão pré-carnavalesco. Mas o Bexiga foi, durante todos esses anos, mais do que comida típica, tarantella e carnaval. Teve também o esporte. Veja o fardamento do flamante 11 do time do Luzitânia, pronto para o jogo, em 1926.

