O antigo e o moderno

Reportagem de Rejane Lima, de Santos, publicada hoje no Estado, sobre linha de bonde ampliada no centro histórico da cidade, é bem legal. Excelente iniciativa de Santos. Lembrei de viagem recente à bela e moderna San Francisco, na Califórnia, onde, óbvio, fui passear no bondinho pelas charmosas ladeiras. Pois São Paulo, sabemos, foi servida por muitos bondes, que infelizmente não existem mais. Bondes elétricos ajudariam no transporte público de determinadas áreas e devolveriam aconchego à cidade, hoje dominada pelos ônibus. E nem precisa ser como era em 1895.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.