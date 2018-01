O Garoa foi desafiado, outro dia, por um amigo, Walace, a sortear um exemplar do livro “Álbum Iconográfico da Avenida Paulista”, uma maravilha.

Pois, aproveitando que é dezembro, devolvo o desafio: leva de presente de Natal o também belo Iconografia Paulistana do Século XIX, de Pedro Corrêa do Lago, quem responder primeiro o nome completo do autor da aquarela abaixo, que retrata cena de São Paulo do Século 19.