Olhando aqui, com o amigo Milton Pazzi Jr, um apreciador das imagens da cidade antiga, o belo livro de Pedro Corrêa do Lago Iconografia Paulistana do Século 19, encontrei cena conhecida dos paulistanos nos últimos dias: uma enchente. Exceto a cartola do remador, o resto é hoje bem familiar para muita gente. Nem parece que se passaram 140 anos. A ilustração é de 24 de fevereiro de 1867.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.