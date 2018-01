Chegou dezembro!

Virou o calendário do mês para dezembro e apareceram, do dia para a noite, cidade a fora, as luzes do Natal. Ontem, no início da noite, tentando passar pela Avenida Paulista, para ir para casa, encontrei tudo parado. Uma confusão na esquina da Ministro Rocha Azevedo, onde nesta época há um presépio que ilumina um casarão transformado em banco. Os paulistanos adoram. Os turistas também. Tiram fotos, levam os filhos, viajam de metrô até lá e guardam as imagens em seus celulares. Ia reclamar do trânsito, mas desisti. A magia da Paulista é coisa antiga. Os engarrafamentos, idem.

No ano passado, nesta época, a cidade estava meio entristecida, vivíamos a crise dos americanos que não puderam pagar suas hipotecas e abalaram economias pelo mundo. Foi um final de ano meio chinfrim. Mas agora as pessoas parecem mais empolgadas com os números da vida e há um alívio no ar. Aos poucos, pelos bairros, os prédios se enfeitam com luzinhas nas sacadas e janelas. São Paulo à noite é muito bonita. E por esses dias fica mais aconchegante, tirante, é claro, as mazelas que não têm dia nem hora – e a principal delas é a sombra da insegurança.

Só para lembrar: a Paulista faz aniversário no dia 8, terça-feira. Foi inaugurada em 1891.

Imagens como essas, maravilhosas, podem ser apreciadas em livros fantásticos, como esse cuja capa reproduzo abaixo, do historiador Benedito Lima de Toledo, documento indispensável para os amantes da cidade.