Enquete da capela: restauro

Dos 151 amigos do Garoa que se dispuseram a responder a pergunta “Você acha que a Capela dos Aflitos deve ser restaurada?”, 89% (135 votos) é favorável; 11% (16 votos) é contra.

Enquete não é pesquisa de opinião, daquelas científicas que os institutos fazem com critérios finos bem ponderados. Mas pode ajudar na reflexão. Foi o que ocorreu aqui com a breve sondagem, aberta em 3 de novembro e encerrada hoje, sobre a recuperação da Capela dos Aflitos, igrejinha do bairro da Liberdade, espremida entre prédios no fundo da Travessa dos Aflitos.

Portanto, que se restaure logo o prédio construído por volta de 1770, quando a cidade era uma acanhada vila de colônia.