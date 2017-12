Paixão antiga

O GP do Brasil de Fórmula 1, em Interlagos, agitou os paulistanos. Para os amantes brasileiros da velocidade, um momento supremo, oportunidade única no ano de ter contato com o universo dos motores mais avançados e seus pilotos. Um espetáculo. As máquinas velozes são uma paixão dos paulistanos há tempos. Desde quando as corridas eram disputadas na Avenida Paulista (sim, na Paulista!), diante do Parque Trianon, como mostra foto de 1924, do belo livro Álbum Iconográfico da Avenida Paulista, de Benedito Lima de Toledo.

Resposta do QUIZ: A Avenida Paulista teve o nome trocado, temporariamente, para Avenida Carlos de Campos, em homenagem ao presidente do Estado (atual governador) — 1924 a 1927 –, que morreu no exercício do cargo.