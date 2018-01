A palavra e o registro do tempo

Uma das diversões do escritor Machado de Assis era acompanhar, e depois relatar em crônicas semanais, as sessões do Senado no Rio de Janeiro. Dessas maravilhas machadianas, trazidas dos anos 1890 para nosso tempo pelo professor John Gledson, algumas são pérolas do comportamento de políticos que à época usavam a tribuna do parlamento. Obviamente que sem microfones e sistemas amplificadores de som, o gogó e a retórica exigiam muito dos oradores. Mestre da ficção, Machado viveu aqueles tempos sem perder contato refinado com a realidade turbulenta e documentou, como um taquígrafo privilegiado, episódios da vida nacional.

Nessas breves observações empíricas sobre o grande escritor — o especialista na obra do homem na casa é Daniel Piza –, deixo, de propósito, aparecer o encantamento pelo Machado cronista do século 19. É faceta menos estudada no gênio das palavras, mas é a que a mim tem cativado, talvez por meu interesse pessoal naquele período. Sustentado pelo ensinamento que advém dessa admiração, vasculhava eu, outro dia, arquivos centenários de O Estado de S.Paulo, em busca de registros históricos, quando encontrei um texto, de 1935, sobre fatos ocorridos em São Paulo no alvorecer do Império.

Uma reportagem contava a descoberta de documentos do caso de Francisco José das Chagas, o Chaguinhas, fato estudado em poucos círculos de historiadores e curiosos sobre o passado, mas bem presente no cotidiano de muita gente na cidade. Chaguinhas era paulistano. É tido hoje como um santo popular. E reverências lhe são feitas todas as segundas-feiras na igrejinha de arquitetura colonial no final da Travessa dos Aflitos, no coração do bairro da Liberdade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pois, bem ao espírito machadiano, um outro observador de seu tempo, Antonio de Toledo Piza, também ocupou-se do tema e descreveu, em 1900, na Revista do Instituto e Geográfico de São Paulo, um debate parlamentar ocorrido em plenário sobre o enforcamento de Chaguinhas. A Revista, documento precioso, é do acervo da Universidade de Toronto, onde a encontrei após alguns dias de perseguição virtual a informações sobre o que teria sido o último enforcamento do Império.

No texto de Toledo Piza, a partir da pág. 59, estão detalhados debates políticos sobre a condenação de Chaguinhas à morte, em 1822, cuja execução foi programada para o local no qual estão hoje a Praça da Liberdade e a estação Liberdade do metrô. Para quem não conhece o drama de Chaguinhas, o homem era militar e, após participar de uma greve em Santos, contra o atraso do pagamento de salários às tropas imperiais de D. Pedro 1º, foi condenado à forca.

Ocorre que, no dia da execução da sentença, a corda amarrada ao pescoço do condenado arrebentou algumas vezes e, mesmo assim, os representantes do Império mantiveram a decisão de matar o grevista Chaguinhas. A decisão contrariava costume da época, segundo o qual, nesses casos, deveria o condenado ser poupado, afinal, o suplício teria sido evitado por obra divina.

Décadas e décadas se passaram e o assunto permaneceu sombrio na cidade. Antonio de Toledo Piza, então, aproveitando-se dos registros de um debate entre parlamentares, tenta demonstrar na Revista do Instituto Histórico e Geográfico as contradições no discurso de um político que usava o episódio Chaguinhas para atacar um adversário. Com a transcrição dos discursos na tribuna legislativa, pensava Toledo Piza levar luz aos fatos e clarear o raciocínio de que o enforcamento de Chaguinhas não poderia ser comprovado como real acontecimento.

Afora a dificuldade na documentação, o enforcamento de revoltosos, por si, mostra a brutalidade do ambiente social e político daqueles dias de incertezas no Brasil de Dom Pedro.

Mas o caso Chaguinhas, que permanece à espera da lupa de historiadores juramentados, é também parte relevante de um outro processo histórico de São Paulo: a luta pela preservação da capela dos Aflitos, pequena igreja que cuidava das almas de escravos, condenados e banidos, gente que à epoca era considerada de segunda e que tinha naquela região paulistana um ponto de refúgio. O prédio é uma construção de taipa, de 1775, marca de uma época na cidade.

Tombada pelo patrimônio, a capela, na qual são solicitadas as graças de Chaguinhas, com três batidinhas em uma porta de madeira, está em vias de avançar para as mãos do cardeal D. Odilo. Conta o cônego Raphael Emygdio Peretta, zeloso guardião daquele monumento histórico e religioso, que só após a avaliação do Arcebispo de São Paulo é que talvez possa a capelinha seguir para a etapa efetiva da restauração. Toc, toc, toc.