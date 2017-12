Blog da Garoa

As tartaruguinhas estão “nascendo” na Ilha da Trindade

As primeiras tartaruguinhas do verão 2016-2017 começaram a “nascer” na última semana de janeiro nas quentes areias das praias da Ilha da Trindade, no Oceano Atlântico, a mais de 1.100 quilômetros da costa do Espírito Santo. Os filhotinhos descascam e emergem dos ninhos cerca de 50 dias após suas mães, algumas com mais de metro