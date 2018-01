Vazamento persiste há meses em rua do Morumbi

Desde julho, moradores da Rua Pasquale Guallupi, no bairro do Morumbi, na zona sul, aguardam que um vazamento na rede de distribuição de água seja consertado. Durante todo este tempo, uma água transparente e sem cheiro, tem saído de um buraco existente na altura do número 275.

A poucos metros do local existe um posto operacional da Sabesp. Mesmo assim, Eduardo da Silva Vieira, por exemplo, que trabalha em um condomínio da região, diz que efetuou diversas reclamações e, mesmo após trabalhadores da companhia terem feito fotos em mais de uma ocasião, o problema continua.

Edmilson Machado é zelador de um prédio residencial, que dá fundos para a rua com o vazamento. Segundo ele, a cada dia que passa a situação fica mais perigosa. “A gente não sabe de nada por mais que solicite informações. Enquanto isso, o buraco continua oferecendo risco a motoristas e à população, afirma.

Apesar do vazamento, não há reclamações de eventuais problemas quanto ao fornecimento de água na região. Em nota a Sabesp diz que providenciou os reparos necessários, e que os mesmos serão concluídos nesta quinta-feira.

Confira a íntegra do comunicado emitido pela Sabesp:

“A Sabesp informa que já fez o reparo necessário no ramal de água da rua Pasquale Guallupi, número 275. A reposição do pavimento será realizada até amanhã (29). A companhia pede desculpas pelo transtorno”.



Ouça aqui a rerpotagem :